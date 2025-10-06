お笑いコンビ、アキナ（山名文和＝45、秋山賢太＝42）が6日、大阪・関西万博会場に吉本興業ホールディングスが出展するパビリオン「よしもとwaraii myraii館」で、「問いかけられるネギ」譲渡セレモニーに登壇した。「問いかけられるネギ」は、吉本パビリオン内に設置された現代アーティストのMASARU OZAKI氏による巨大アート。来場者からは「吉本で何でネギやねん！」とツッコミを食らっていたが、OZAKI氏は「その問いこそが狙っ