5日石川県小松市の山間部で土砂崩れが発生し30代男性1人が巻き込まれました。6日朝捜索が再開されましたが現在も発見に至っていません。記者リポート「午前7時過ぎです。土砂崩れから一夜明け、捜索が再開され捜査員が次々と現場に向かっていきます」5日午前9時半ごろ、小松市金平町で土砂崩れが発生し、県外から訪れていた20代の男性が大けがをしたほか、一緒にいた30代男性の行方が現在も分からなくなっています。6日は午前7時過