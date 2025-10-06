郵船クルーズは、「飛鳥III」初となるクリスマスクルーズを華やかに演出するコンテンツが決定した。優雅な空間と心温まるおもてなしを融合させた「飛鳥III」至福のクリスマスクルーズは大阪、名古屋、横浜発で2025年12月2日から26日までの全8コース。今年のクリスマスシーズンに「飛鳥III」を彩るのは「ニコライ バーグマン フラワーズ ＆ デザイン」。華やかなディスプレイが織りなす洗練された美しさで、船内をラグジュアリーな