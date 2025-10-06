「レストラン&バー テイルウィンド」クリスマスディナーコースザ ロイヤルパークホテル 東京羽田は、10月3日からクリスマス宿泊プランの予約受付を開始した。クリスマス期間中はホテルエントランスに高さ約4.5mのクリスマスツリーを飾るなど、訪れる消費者の目を楽しませる装飾も行う。「羽田空港で過ごすクリスマス クリスマスディナーコース付宿泊プラン」では、特別な夜を期間限定のクリスマスディナーコースとともに楽しむ