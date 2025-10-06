櫻坂46が、10月29日にリリースする13thシングル『Unhappy birthday構文』の新ビジュアルを公開。また、新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。 （関連：櫻坂46 井上梨名の卒業は二期生時代の一区切りに？グループを支えてきた存在感、空気を変える力と温かさ） 今作は、三期生 村井優が初センターに。レギュラー番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京）内のイン