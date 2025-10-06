評価が急上昇で「Roktober」の造語が生まれつつある佐々木朗希(C)Getty Images新クローザーとともに、造語も誕生だ。ドジャースは現地時間10月4日、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に5-3で先勝。ポストシーズン初登板初先発で6回3失点と粘った大谷翔平が勝利投手に。そして、痺れる2点差の最終回を締めた佐々木朗希が日米通じてプロ初セーブを挙げた。【動画】最後も100マイル！佐々木朗希のプロ初セーブの瞬間をチェック右