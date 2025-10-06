楽天グループは、旅行予約サイト「楽天トラベル」で、「温泉SALE」を10月3日午前10時から17日午前9時59分まで開催する。対象エリアは栃木県・塩原温泉と周辺の那須・板室・黒磯エリアで、最大15％が割引となる。温泉宿で10％もしくは5％が割引となるクーポンを1万枚限定、オンラインカード決済限定で5％が割引となるクーポンを3,100枚限定で配布する。宿泊期間は2026年9月30日まで。他のクーポンとの併用もできる。5と0のつく日の