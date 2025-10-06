ルフトハンザグループは、業務効率化により全世界で約4,000人の雇用を削減する計画を示した。2030年までに行われる方針で、大部分はドイツで管理部門の社員を対象に実施される。グループ企業間の協力により、重複する業務を見直す。デジタル化と人工知能の活用により、効率性の向上にもつなげる。2028年から2030年にかけて、調整後EBITマージンを8〜10％、税引前調整投下資本利益率を15〜20％、調整後フリーキャッシュフローを年間