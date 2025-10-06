フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督が、日本代表FW上田綺世に賛辞を送った。フェイエノールト専門サイト『FR12.NL』が伝えている。上田は5日に行われたエールディヴィジ第8節のユトレヒト戦に開幕からリーグ戦8試合連続で先発出場を果たすと、20分にスルーパスから抜け出して飛び出してきたGKをかわして冷静にゴールに流し込んで先制点をマーク。さらに、2−2で迎えた88分には華麗なトラップから倒れ込みなが