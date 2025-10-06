占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）見える化がテーマ。分かりやすくアピール。うお座生まれはフィーリングで伝える、つながるのが得意。でも、今週は、ニュアンスを分かってもらえないでしょう。ちょっと面倒な気がしてもサンプルのように“物”を用意したほうが、話がまとまりやすくなります。同様に、見た