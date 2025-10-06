任期満了に伴う鶴岡市長選挙がきのう行われ、新人の佐藤聡さんが現職の皆川治さんに１万票あまりの大差をつけて初当選を果たしました。 【写真を見る】鶴岡市長選挙新人の佐藤聡氏が現職破り初当選3選目指した現職に1万票あまりの大差（山形） 鶴岡市長選挙の開票結果です。佐藤聡３万４１５８票、皆川治２万３６４１票、喜多恒介６５８０票。 三つどもえの戦いとなった鶴岡市長選挙は、新人の佐藤聡さんが３選を目指した皆