2025年10月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!10月7日以降に購入できるローソンの新作スイーツ5品をピックアップしてご紹介! 抹茶やほうじ茶、チョコレートなど、素材の風味を活かした本格派が勢ぞろいしています。 ローソン2025年10月の新商品スイーツまとめ「宇治抹茶ムース」(297円)「宇治抹茶ムース」(297円)価格 : 297円エネルギー : 194kcal※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと※沖縄地域のローソンでは取扱