占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）ちょい足しで、無理なくバージョンアップ！ツキはあなたの味方。何をしてもスムーズに動けるし、望みがかないやすい1週間です。よいひらめきやアイデアにも恵まれて、「次はアレをやってみようかな？」的な未来のイメージがまとまりやすいでしょう。今週は、プラスα