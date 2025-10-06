兵庫県加古川市の寺では、約２０００本のヒガンバナが見頃を迎えています。一面に咲き乱れる色とりどりのヒガンバナ。加古川市の円照寺では、淡いピンク色や鮮やかな黄色など７色、約２０００本が境内を彩っています。今年は猛暑で彼岸を過ぎても花が咲かず、一足遅い見頃となりました。「ヒガンバナと思えないようなカラフルさでとってもかわいい。極楽みたい」「色がすごくキレイで華やかな気持ちになります」ヒガン