占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年10月6日〜10月12日の運勢を西洋占星術で占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）転換期。考え方、感じ方を変えるチャンス。やぎ座さんは、自己批判の天才です。「最初からうまくいかないって分かっていた」「やっぱり誰からも愛されない」「肝心なところでしくじる」「運が悪い」的に、あらゆる不幸、失敗を自分のせいにしやすいのです。でも、本当に