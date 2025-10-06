きょう午前８時ごろに米沢市丸の内一丁目でクマが目撃されました。クマは体長５０センチほどで、上杉神社近くの路上を移動していたということです。 その後クマは住宅敷地内のやぶに入り込み、居座っているとみられます。警察が付近を封鎖し、市が箱ワナを設置し様子をみています。 場所は上杉伯爵邸の西側の住宅です。