和歌山県白浜町のアドベンチャーワールドでは、４年ぶりに生まれたエンペラーペンギンの赤ちゃんが公開されています。小さな鳴き声を上げるひな鳥。世界最大のペンギン「エンペラーペンギン」の赤ちゃんです。アドベンチャーワールドでは、赤ちゃんの体重が６００ｇに達するまで、スタッフが親鳥になりきって育てる方法がとられていて、ペンギン型の帽子や手袋を着け、録音した親鳥の鳴き声も聞かせながらエサを与えています