2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。ただ、DFラインを中心に離脱者が相次ぐなかで行われた9月のメキシコ、アメリカ戦は1点も奪えずに、1分1敗という結果に終わった。そうしたなか、サムライブルーの主力選手のひとりである鎌田大地は、『ABEMAスポーツタイム』でこう語っていた。「攻撃の部分で（アジア）最終予選を戦っていた時とは全く違ったことをしなければいけないと思った。自分たちでボールを持って、大事に崩して