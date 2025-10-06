北海道日本ハムファイターズの新庄剛志監督が来季も続投することが正式に決定し、発表されました。道民からも喜びや期待の声があがっています。球団は１０月５日、新庄監督と契約を更新し、来シーズンも指揮を執ると発表しました。今シーズンは２０１６年以来となる８０勝に到達したファイターズ。新庄監督の続投に道民はー（札幌市民）「いろいろ考えている人だから選手もすごくよくなってきている