元テレビ東京でフリーアナウンサーの松丸友紀（44）が6日までに自身のインスタグラムを更新。開催中の大阪・関西万博に訪れたと明かした。松丸アナは「少し前ですが万博に行ってきました」と大屋根リングの下で緑のワンピースを着た自身の写真などを添えて報告。「3万歩近く歩きまして、足が棒になりました」とし「折りたたみ椅子持っていってよかった」とつづった。「食事を楽しみにしていたけど、狙っていたところは買え