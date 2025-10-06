パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けた協議が6日、開かれます。これを前に、アメリカのトランプ大統領は人質解放をめぐる交渉について、「順調だと聞いている」と話しました。トランプ大統領が示したガザでの和平計画をめぐり、イスラエルとハマスの間接的な協議が6日、エジプトで行われる予定です。トランプ氏は協議を前に、ハマスが拘束する人質の解放交渉について、進展に期待感を示しました。アメリカトランプ大統領「（