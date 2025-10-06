5日、お笑い芸人の森三中・大島美幸（45）とガンバレルーヤのよしこ（34）、まひる（32）で結成された音楽ユニット・MyM（マイムー）の新曲リリース記念イベントが都内で行われ、メンバー3人が登場した。【映像】ファンにおまんじゅうを手渡しするMyMメンバー新曲のタイトル『おまんじゅうこわい』にちなみ、3人は和菓子店の店頭に立ち、集まったファンにおまんじゅうを手渡した。よしこ「すごく楽しかったです。おまんじゅう