岐阜県の世界遺産・白川郷では、きのう、バス乗り場付近にいたスペイン人観光客の40歳の男性がクマに襲われました。クマは体長1メートルほどの子どものツキノワグマとみられ、男性は右腕をひっかかれて軽傷です。群馬からの観光客「考えられない。（もしクマが目の前に現れたら）動けない」白川村は、展望台に向かうシャトルバスを運休にし、警戒を強めています。