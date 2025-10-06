4日、都内で行われた井上監督最新作映画『アフター・ザ・クエイク』の公開記念挨拶に、主演を務めた俳優の鳴海唯、渡辺大知、佐藤浩市、のんらが登壇した。【映像】セットアップ姿ののん（全身ショット）のんは、作品のカギを握るキャラクターである“かえるくん”の声を演じた。のん「かえるの役というのは初めてだったので『どんな声なんだろう』と、すごくびっくりした。原作も読ませていただいて、かえるくんが救いになる