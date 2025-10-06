ロシア軍がウクライナ西部などにおよそ500機のドローンなどを使った大規模な攻撃を行い、少なくとも15人が死傷しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は5日、ロシア軍が4日夜から5日朝にかけて、西部リビウ州や南部ザポリージャ州などに50発以上のミサイルとおよそ500機のドローンを使い攻撃を行ったと発表しました。少なくとも5人が死亡、10人がけがをしたとしています。非常事態庁によりますと、エネルギー施設も被害を受け、