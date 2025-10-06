きのう午後、静岡県の沼津港で遊覧船「ちどり」が岸壁に衝突し、乗客と乗員あわせて15人がけがをしました。乗客の男性1人が頭蓋骨を骨折し、女性1人が手の甲を切るなどの大けがをしたということです。海保はきょう、船の内部を確認し、事故の原因などを詳しく調べています。