メジャーリーグでは、大谷翔平選手（31）などの活躍で地区シリーズ初戦に勝利したロサンゼルス・ドジャース。7日に大事な第二戦に臨みます。ポストシーズン史上初の投打二刀流で先発出場した大谷選手は、強力フィリーズ打線を相手に好投。大事な初戦でしっかりと仕事を果たしました。大谷翔平選手：それ（二刀流）が自分の色であり、自分の強みだと思っているので、それは自分にしかできない役割だと思うので、それをこなしていく