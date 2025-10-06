栃木・那須塩原市の山林で、イベント参加中に行方がわからなくなった80代の男性の捜索が、6日朝に再開されました。那須塩原市湯本塩原の山林で4日に開催された「全日本オリエンテーリング選手権大会」に参加していた男性（80代）が行方不明になり、5日から捜索が始まっていました。オリエンテーリングは、地図とコンパスを持って地図の中にある地点を回ってゴールまでのタイムを競うものです。警察によりますと、遭難した男性はゴ