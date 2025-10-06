5日夜、熊本県山鹿市では、子ども達が手作りしたランタンが秋の夜を彩りました。 【写真を見る】秋の夜に優しい灯りランタンフェスティバル熊本 方保田東原（かとうだひがしばる）遺跡公園で開かれたランタンフェスティバルは、多くの家族連れで賑わいました。 会場に設置されたランタンは、地元の園児や児童が紙パックを使って手作りしたもので、色づけした500個が秋の夜を彩りました。 遺跡のことをもっと知ってもらおう