【モデルプレス＝2025/10/06】女優の桃井かおりが10月5日、自身のInstagramを更新。手作りのパスタを公開し、話題を呼んでいる。【写真】桃井かおり、紫蘇使った家庭的なパスタ◆桃井かおり、自宅の紫蘇を使ったパスタを披露桃井は自宅で収穫した紫蘇を使った手料理の写真を公開。「お庭紫蘇ペペロンチーノに、お野菜温サラダ」と、紫蘇を使った彩りの美しいパスタと、ゆで卵とソースが添えられた野菜温サラダの写真を投稿している