お笑いタレント有吉弘行（51）が5日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜午後8時）に生出演。東京ダイナマイトのハチミツ二郎（50）が足を切断したと明かした。有吉は唐突に「ハチミツ二郎さんが足を切りました」と切り出した。「詳しくはnote（有料販売も可能のメディアプラットフォーム）ね。500円でしたかね。なかなか読み応えはあるかなと」と説明した。10月のマンスリーアシスタントを務めるタイ