島根県の東南端に広がる奥出雲町は、中国山地の嶺を境に鳥取県・広島県に隣接した町。ぽっかりと開けた明るい盆地が広がるのどかな山里が、今年「世界農業遺産」に認定され話題になっています。のどかな里山のロケーション（写真提供：奥出雲町）☆☆☆☆世界農業遺産とは、伝統的な農業やそれに結びつく文化・景観・生物多様性を守りながら継承してきた地域を、国連食糧農業機関（FAO）が認める制度。現在、102の地域が認定さ