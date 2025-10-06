女優の黒木瞳が５日に６５歳の誕生日を迎え、近影に驚きの声が上がった。１０月１２日スタートのＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）に出演する黒木。６日までに同ドラマのインスタグラムでは「本日は山王京子役＃黒木瞳さんのお誕生日先日現場でお祝いしました黒木さん、素敵な一年をお過ごしください」と伝え、主演の妻夫木聡と共演の黒木、関水渚、小泉孝太郎、佐藤浩市が並んだショット