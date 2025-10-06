「明治日本の産業革命遺産」がユネスコの世界文化遺産に登録され、ことしで10年です。福岡県庁で6日から、記念の企画展が始まりました。 福岡県庁11階の「福岡よかもんひろば」で始まった企画展は、構成資産の三池炭鉱・三池港がある大牟田市の主催で開かれているものです。会場には、明治から昭和にかけての三池炭鉱を写した写真パネルや、炭鉱の作業を再現したジオラマなどが展示されています。「明治日本の産業革命遺産」に