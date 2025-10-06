◆みやざき・フェニックスリーグＤｅＮＡ―日本独立リーグ選抜（６日・ひなたひむかスタジアム）８月７日に左手親指付け根のじん帯修復手術を受けたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が「２番・二塁」で試合復帰する。スタメンは以下の通り１（遊）森敬２（二）牧３（中）梶原４（一）井上５（捕）伊藤光６（指）加藤７（右）勝又８（三）田内９（左）小針Ｐ若松