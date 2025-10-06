9月29日から放送開始の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）のヒロインに抜擢された俳優・高石あかり（※高ははしご高）。『ばけばけ』は今までの朝ドラにはない、独特の雰囲気を持った作品として注目が集まっている。高石は「『ばけばけ』は攻めた作品になると思う」と話す。ヒロインの彼女に初めての朝ドラの撮影に臨む心境を訊いた。（一部敬略称。前後編の前編） 【グラビア写真】高石あかりの端正な顔とまっすぐな瞳トキ