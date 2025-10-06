【新華社杭州10月6日】中国の国家重大科学技術インフラに指定され、浙江省杭州市で建設が進められている「高重力遠心シミュレーション・実験装置」は9月29日、最初の遠心機が稼働した。同装置は、地球の重力をはるかに超える高重力場を作り出して「時空間を圧縮する」効果を実現し、さまざまな研究を支える基盤になる。高重力遠心シミュレーション・実験装置は浙江大学が中心となり建設しており、遠心機3台と?斜面・ダム?地盤