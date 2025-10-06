４日、壮大な黄河壺口瀑布の景色を眺める観光客。（臨汾＝新華社配信／呂桂明）【新華社臨汾10月6日】中国山西省臨汾市吉県と陝西省延安市宜川県の境に位置する黄河壺口瀑布では国慶節と中秋節に伴う大型連休（1〜8日）に入り、観光のピークを迎えている。統計によると、1〜4日に吉県壺口瀑布風景区を訪れた観光客は延べ10万人を超えた。現地の水文部門によると、最近上流で降った雨の影響などにより、壺口瀑布の水量は毎秒800