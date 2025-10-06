自民党総裁選で高市氏が選出されたことを受け、日経平均株価は2000円以上値が上がりました。中継です。6日朝の東京株式市場では積極財政路線を掲げる高市氏が選出されたことを受け、景気が刺激されるとの見方が広がり買い注文が殺到しています。午前の終値は、先週の3日（金）より2065円高い4万7835円で、取引時間中の史上最高値を更新しています。一方、外国為替市場では、高市氏が日銀の利上げに消極的な姿勢を示していることか