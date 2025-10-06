5日に欧州各国でリーグ戦が行われ、オーストリア1部ではザルツブルクに所属するFW北野颯太がホームのラピド・ウィーン戦で今季2点目となる決勝点を挙げた。1―1の後半8分から公式戦4試合連続となる途中出場を果たすと、その4分後。浮き球のパスに抜け出した味方のシュートがGKにはじかれたところに素早く詰め、左足でこぼれ球を押し込んだ。チーム第1号となる先制点を決めた開幕戦以来のゴール。今季リーグ戦7試合で2得点1アシ