きょうは気温が高く、各地で真夏日になるでしょう。 【写真を見る】東海地方は各地で真夏日に 名古屋は予想最高気温32℃「台風22号」の影響は？愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報(10/6昼) 正午前の名古屋市内は、青空が広がっています。朝からぐんぐんと気温が上がり、この時間の気温は29℃となっています。 きょうは午後も晴れる所が多いでしょう。夕方からは雲が広がり、所々で雨が降る予想です。最高気温は名古屋や岐阜で32℃