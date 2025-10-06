週明け６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前週末終値に比べて２１００円超上昇した。４日投開票の自民党総裁選で、景気浮揚のための財政出動に積極的な姿勢を示す高市早苗・前経済安全保障相が選出されたことを受け、ほぼ全面高の展開となっている。午前の終値は、２０６５円８６銭高の４万７８３５円３６銭だった。自民党総裁選を巡り、市場では小泉進次郎農相の選出が有力視されていた。高市氏の選出は