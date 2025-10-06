クマ6日午前6時40分ごろ、秋田県美郷町金沢東根南外川原の田んぼで農作業中の70代男性がクマ1頭に襲われた。大仙署によると、左足をかまれて軽傷を負った。クマは体長約1メートル。付近に子グマが2頭いたといい、親子とみられる。県警が注意を呼びかけている。