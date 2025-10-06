ディズニー映画『美女と野獣』のヒロイン・ベルに憧れ、大人になってからその夢を結婚式で叶えた女性がいます。【写真】ベルのドレスに身を包んだ新婦に感嘆まるで映画のワンシーンのような結婚式まるで映画のワンシーンのようなウェディングフォトがThreadsで話題となり、「実写版ベルみたい」「素敵すぎる」と注目を集めています。投稿したのは、yumyさん（@jaekmilerr）。黄色のドレスに身を包んだ姿は多くの人の心をとらえま