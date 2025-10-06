三重県志摩市で4日、夕方以降は立ち入ることのできない安乗埼灯台からの風景を楽しむトワイライトツアーが行われました。日本財団の「海と灯台プロジェクト」の一環として行われたツアーには県内から10人が参加し、地元のガイドに案内されながら安乗神社や、国の重要無形民俗文化財に指定されている安乗の人形芝居の舞台を見学し、地元の歴史や文化に触れていました。ツアーのゴールは安乗埼灯台。普段なら参観時間外ですが、特別