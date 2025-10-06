クラシックカーなどが三重県の自然を舞台に駆け抜けるラリー競技が行われました。レースを行ったのは、クラシックカーやスーパーカーなど約45台です。5日は、名古屋市を出発し、ゴール地点の津カントリー倶楽部までの道のりを自然を満喫しながらドライブ。また、競技区間を決められた時間で通過し、その正確性を競う「PC競技」も行われ、ドライバーは計測ラインを踏むタイミングを合わせ、集中力を切らさずに最後まで走り抜けてい