私はミヤコ。夫のヒサシと結婚して、息子のタケル（1歳）がいます。私は妊娠を機にヒサシの願いを聞き入れて専業主婦になりました。しかしそれ以降、だんだんヒサシの態度が変わっていったのです。機嫌が悪いとすぐに怒鳴るし、いつも威圧的。結婚した頃とはまるで別人のようです。昨夜のヒサシは私が作った食事に文句をつけ、「本当にバカの相手は疲れる」と言いながら料理をシンクにぶちまけて出ていきました。この生活から抜け