今回紹介する動画は、ニコニコ動画に投稿された『『自分の罠で〇亡』防犯のために自分でブービートラップを仕掛けた男性 誤作動で自分が撃たれ…「ブービートラップ事件」【ゆっくり解説】』というゆっくりするところさんの動画。2019年のアメリカで起こった銃の誤作動が招いた事件を、音声読み上げソフトを使用して解説しています。﻿﻿﻿﻿﻿﻿■自宅に設置されていた「未知の装置」魔