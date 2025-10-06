川地洋平アナウンサーが今、最も旬な食材で丼を作る「最旬！丼マン」。１０月３日（金）は、大阪・摂津市鳥飼地区から生中継。今回の食材は「鳥飼（とりかい）なす」です。なにわの伝統野菜にも登録されていて、”幻のなす”とも言われる鳥飼なす。なすといえば夏が旬のイメージですが、鳥飼なすは秋まで収穫されるため、「秋なす」としても流通しています。一時は栽培が途切れていましたが、今では４軒の農家が栽培中。特