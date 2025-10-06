ついに、トキのお見合いが決まるが…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は7日、第2週「ムコ、モラウ、ムズカシ。」の第7回が放送される。 早く結婚したいと焦る松野トキ(郄石あかり)しかし、工場ではせん(安達木乃)に続き、チヨ(倉沢杏菜)の結婚も恋占い通りに決まってしまう。絶望するトキを見かね、工場の社長であり親戚の雨清水傳(堤真一)は、トキを励ます?ランデブー?に誘うのだった。そしてついに、傳とタエ(北川景